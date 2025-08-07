﻿
В обхід санкцій: російський виробник вибухівки купив обладнання Siemens

Російське підприємство, що виробляє вибухівку для снарядів, змогло придбати обладнання німецької компанії Siemens в обхід санкцій ЄС. За даними агентства Reuters, це стало можливим завдяки китайським посередникам 

У жовтні 2022 року російський Бійський олеумний завод уклав контракт на постачання обладнання з калінінградською компанією «Техприбор».

Протягом 2023 року «Техприбор» імпортував обладнання з Китаю, придбавши його у компаній Huizhou Funn Tek і New Source Automation, які, за їхніми словами, купують товари безпосередньо у Siemens.

Представники обох китайських фірм повідомили, що німецька компанія не запитує, хто є кінцевим споживачем їхньої продукції.

Речник Siemens у відповідь заявив, що компанія вимагає від своїх клієнтів дотримуватися санкцій, та пообіцяв провести розслідування щодо можливого їх порушення.

вибухівкасанкціїSiemensвійна в Україніагресія рф
