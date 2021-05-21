Журналист и телеведущий Мыкола Вересень сообщил, что был уволен с Прямого канала «без объяснений» и планирует в связи с этим обратиться в суд. Об этом он рассказал в интервью «Детектор Медиа».

По словам Вересня, вчера он узнал об окончательном решении о своем увольнении с телеканала Прямой - без объяснений причин и окончательного расчета с ним. «2 марта меня попросила зайти Светлана Орловская (генеральная продюсер Прямого, - ред.) и сказала, что я уволен. И я был очень удивлен, потому что никаких замечаний, ни одного выговора «с занесением в учетную карточку комсомольца» не было. Я коллекционер - коллекционирую уходы с работы. Такого не было никогда, и я никогда о таком не слышал, чтобы так, сегодня на сегодня: «Ты идешь – все». Никто другой мне также не объяснил причин моего увольнения», - рассказал Вересень.

По его словам, чуть позже его друзья, которые имеют отношение к политическому руководству канала, сказали журналисту, что ситуацию с увольнением пытался изменить владелец «Прямого» Петр Порошенко. «Порошенко приказал оставить все как есть - не трогать меня, и дал поручение урегулировать ситуацию Святославу Цеголко. Мы встретились. Цеголко сказал, что я «ценный актив», нужый человек, и никаких вопросов ко мне нет. Мол, давай подождем до конца месяца», - отметил Вересень.

Но решение вопроса перенеслось на середину апреля, затем на начало мая и еще дальше. «У меня было время, чтобы подумать, завтра начну консультироваться со своими адвокатами. Я хочу восстановиться на канале и, конечно, получить свою зарплату», - сказал Вересень.

Генеральная продюсер Прямого канала Светлана Орловская сообщила «Детектор медиа», что ведущего уволили из-за низких рейтингов его программ, которые выходили в прайме. Владелец «Прямого» Петр Порошенко, по словам Орловской, не вмешивается в кадровую или редакционную политику телеканала.