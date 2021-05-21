По итогам первого квартала 2021 года все банки государственного сектора были прибыльными, их совокупный доход составил 3,2 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Наиболее прибыльным среди банков государственного сектора был АО КБ «ПриватБанк» - 2,4 млрд грн (21,8% прибыли всей банковской системы).

Важно отметить, что в первом квартале текущего года возобновился рост кредитного портфеля клиентов банков государственного сектора. По сравнению с 01.01.2020 он вырос на 3,5% (на 7,6 млрд грн). При этом росли кредитные портфели как юридических, так и физических лиц (на 3,0%, или на 4,9 млрд грн и 4,9%, или на 2,7 млрд грн соответственно).

Также наблюдалось незначительное сокращение объема средств физических лиц: на 0,67%, или на 2,8 млрд грн на фоне роста средств юридических лиц на 0,5%, или на 1,5 млрд грн соответственно.