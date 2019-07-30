Офис президента Украины Владимира Зеленского планирует провести большую приватизацию государственных банков для привлечения крупных иностранных банковских групп. Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, передает УНИАН.

«Банки должны быть проданы в первую очередь. Я хотел бы, чтобы десять крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора - Национального банка - и наладить работу судебной системы», - сказал он.

Согласно утвержденной правительством в 2015 году стратегии реформирования государственного банковского сектора, Минфин анонсировал поэтапный выход из капитала госбанков. Приватизация двух крупнейших банков - «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» - должна была начаться в середине 2018 года, причем правительство планировало продать 20% акций этих банков. Из капитала «Укргазбанка» государство в рамках стратегии планировало частично или полностью выйти до конца 2017 года. В обновленной стратегии реформирования государственных банков, которая была опубликована в 2018 году, Министерство финансов поставило задачу, что к 2022 году доля государства в банковском секторе должна снизиться с 55% до 24%.

