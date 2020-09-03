Кабинет Министров 2 сентября одобрил предложенный Министерством финансов вариант стратегии реформирования государственного банковского сектора, который предусматривает частичную или полную приватизацию всех четырех государственных банков, сообщает пресс-служба Минфина.
В соответствии с утвержденными КМУ Основами стратегического реформирования банковского сектора, государство частности планирует:
- внедрить стратегии для каждого государственного банка;
- до 2025 года снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%;
- сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков;
- защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности.
«Государство остается преданной своей цели - построить надежную и конкурентоспособную банковскую систему. Сегодня, когда реформа корпоративного управления банков государственного сектора в Украине фактически завершена, мы обновили и усилили стратегические принципы реформирования банков государственного сектора, для обеспечения четкого понимания целей для новых наблюдательных советов и правления, достижения, которых от них ожидает акционер», - отметил заместитель министра финансов Юрий Драганчук.
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