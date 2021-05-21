В Украине до конца весны погода будет переменчивой: то дожди и грозы, то тепло и солнце. При этом до 26-27 мая температура воздуха поднимется до 28 градусов. Что касается лета, то оно тоже не будет отличаться стабильностью, осадков будет выпадать немало.

Синоптик Укргидрометеоцентра Александра Хала рассказала , какой погодой завершится май , сообщает «Обозреватель».

По ее словам, уже с пятницы, 21 мая, синоптическая ситуация изменится, осадков станет меньше. С запада будет распространяться влияние антициклона или же поля высокого атмосферного давления. Это означает, что осадки прекратятся, хотя в большинстве центральных областей, Одесской, Николаевской и Харьковской в частности, все еще дождливо, будут грозы. На остальной территории страны без существенных осадков.

Из-за действия антициклона в субботу практически по всей территории страны будет преобладать сухая погода. Украинцы наконец-то смогут увидеть солнце. К тому же немного потеплеет.

Но в воскресенье на западе, севере и в столице снова пройдут дожди из-за движения фронтальных систем. Ожидаются грозы.

К середине следующей недели, с понедельника по среду, в большинстве областей осадков не ожидается. На западе возможны небольшие кратковременные дожди.

Удержатся умеренные температурные показатели. В субботу потеплеет до 19-24, а на юге и востоке – иногда даже до 26-27 градусов.

В общем – наблюдаем значительную изменчивость синоптических процессов. Погода остается динамичной, достаточно быстро меняется. Имеем постоянные похолодание, потепление и чередование более влажной и сухой погоды. Такой тренд переменчивой погоды сохранится в следующую неделю из-за влияния атмосферной циркуляции.

К тому же со стороны Атлантики к нам часто поступают циклоны, которые приносят влагу и облачность. Территория Украины большая, и если на большей части, кроме востока, преобладает прохладная погода, то на востоке последнее время более тепло и сухо.

Западная часть Украины в наибольшей степени подвергается влиянию атлантических процессов, поэтому там преимущественно более прохладно и влажно.