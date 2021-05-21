Вчера, 20 мая, сотрудники Святошинской окружной прокуратуры вместе с налоговой милицией пришли и в КП «Киевтеплоэнерго», чтобы получить подтверждение факта выполнения в полном объеме условий соглашений предприятия с одним из контрагентов, сообщает пресс-служба предприятия.

«Предприятие в полном объеме предоставило правоохранителям необходимую документацию. Следует отметить, что запрос правоохранителей касался деятельности должностных лиц «Киевтеплоэнерго», хотя уголовное производство касалось налоговой истории, учета и хозяйственной деятельности контрагента предприятия», – говорится в сообщении.

«Несмотря на то, что уголовное производство не касается непосредственно должностных лиц «Киевтеплоэнерго», предприятие предоставляет все необходимые документы и данные», – подчеркнули в КП.