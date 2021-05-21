Канцлер ФРГ Ангела Меркель положительно оценивает шаги администрации Джо Байдена в отношении проекта газопровода «Северный поток-2».

Об этом Меркель заявила в интервью телекомпаниям ARD и NDR, передает Укринформ.

«Я рада, что мы с началом работы новой администрации США получаем сигналы... В частности, президент Байден сделал шаг навстречу в связи с конфликтом вокруг «Северного потока-2», где у нас разные взгляды», - сказала Меркель.

На вопрос, что именно в ответ на такое изменение позиции Европа и Германия должны дать Соединенным Штатам, она заметила: «Это не измеряется в миллиметрах или граммах; партнерства состоят из того, что один пытается понять позицию другого и найти хорошие компромиссы».

При этом канцлер добавила, что о договоренностях говорят «обычно тогда, когда они уже заключены».

Отмечается, что с президентом США Меркель планирует встретиться на саммите G7, который должен пройти в Великобритании 11-13 июня. Темами обсуждения станут, в частности, отношения с Россией и Украиной, политика в отношении Китая, преданность ФРГ обязательству увеличить расходы на оборону и т д.

Напомним, Госдепартамент США предоставил доклад Конгрессу в отношении компаний и судов, участвующих в проектах «Северный поток-2». В соответствии с законом PEESA, все лица, фигурирующие в отчете, подлежат санкциям.

Однако Госдеп заявил о применении исключений к компании Nord Stream 2 AG, ее корпоративным сотрудникам, а также генеральному директору Маттиасу Варнигу. В администрации Байдена объяснили этот шаг «интересами национальной безопасности» США.

Такое решение вызвало резкую критику со стороны как республиканцев, так и демократов в американском Конгрессе.