В четверг на границе Латвии были выявлены восемь попыток граждан Украины попасть в эту страну с поддельными тестами на коронавирус, сообщает Delfi.

Уточняется, что все случаи выявлены в Бауском крае на юге Латвии.

Против четырех украинцев начато административное производство, остальные привлечены к административной ответственности, указывает издание.

Всего с начала апреля в Латвии выявлены около 100 нарушителей, которые пытались попасть в страну с поддельными тестами на COVID-19.