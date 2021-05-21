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В четверг на границе Латвии были выявлены восемь попыток граждан Украины попасть в эту страну с поддельными тестами на коронавирус, сообщает Delfi.

Уточняется, что все случаи выявлены в Бауском крае на юге Латвии.

Против четырех украинцев начато административное производство, остальные привлечены к административной ответственности, указывает издание.

Всего с начала апреля в Латвии выявлены около 100 нарушителей, которые пытались попасть в страну с поддельными тестами на COVID-19.
ForUm

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