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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Соединенные Штаты будут координировать с Украиной вопросы, которые будут обсуждать в отношению нее на встречи президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин. Об этом Кулеба сообщил в комментарии журналистам, передает УНИАН.

В частности, у министра спросили, какие перспективы на то, чтобы президент Украины Владимир Зеленский быстрее встретился с президентом США Джо Байденом, чем это сделает президент РФ Владимир Путин.

«У нас ведь не Олимпийские игры, - кто быстрее, тот и победил. Главное - это качество дискуссии. Поэтому мы не ставим задачу сделать что-то быстрее. Если получится встретиться до - встретятся до, если нет - то встретятся после», - сказал Кулеба.

«Но главное, что Соединенные Штаты будут вместе с нами координировать те вопросы, которые будут обсуждаться с Россией в отношении Украины», - заявил Кулеба.
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