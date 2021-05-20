После окончания пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского спросили, может ли он назвать президента РФ Владимира Путина убийцей, сообщает УНИАН.

«Да или нет?» - спросила Зеленского журналистка телеканала «Прямой».

Президент не дал прямого ответа:

«Из-за вашего вопроса завтра 100 человек могут убить на Донбассе. Что бы вы делали?... До свидания».

До этого во время пресс-конференции, говоря о Путине, Зеленский заявил, что «очень осторожно относится к характеристикам, которые могут привести к обострению».