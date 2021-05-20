Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не имеет на сегодня прямых контактов со своим предшественником Петром Порошенко.

«Относительно Петра Порошенко – у меня нет к нему никаких сантиментов, никаких разговоров, хотя он очень хотел, как Виталий Владимирович (Кличко, - ред.), который приходит. То этот человек (Порошенко - ред.) не приходит, слава Богу, я очень рад. Мне так легче жить и работать. А они все со мной хотят договариваться, такое понятие в украинской политике «надо договариваться». Я человек, который просто не в состоянии этого от природы, я считаю, что им не повезло», - сказал Зеленский.

На вопрос журналиста Дмитрия Гордона, станет ли он «приговором» для Порошенко, Зеленский сказал: «Я уже стал его приговором. Он просто не хочет осознать, что произошло. Я считаю, он много сделал очень серьезного, очень плохого, когда был президентом Украины. Все это добежит. Это карма. Кроме правоохранительных органов, это карма».

Пятый президент Украины Петр Порошенко фигурирует в десятках уголовных дел, он неоднократно говорил, что это «политический заказ» против него.