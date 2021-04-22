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Минимум 400 тыс. жителей временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Статистика постоянно меняется, они заявляют одно, мы проверяем – другое. Но минимум 400 тыс. (человек, которые получили паспорта РФ – ред.) есть, это правда», - сказал министр в интервью Украинской правде.

При этом, по словам министра, те, кто получают российские паспорта в Донецкой и Луганской областях, не имеют постоянного места жительства в Российской Федерации.

«Россияне, даже в переговорах, что в ТКГ, что в нормандском формате, все говорят - это ОРДЛО Украины, Донецк-Луганск - это Украина… Люди, которые получили паспорта Российской Федерации, они в РФ бесправны. Если он завтра с этим паспортом приедет в Россию, его выгонят. Кроме верхушки боевиков. Ибо те, кто работают в оккупационных «властях», они получили регистрацию, мы видели паспорта тех, кто приходит на переговоры в ТКГ», - рассказал Резников.
ForUm

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