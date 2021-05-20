также в разделеСтолица
Киев отпразднует День города в условиях карантина 10
Кличко ответил Зеленскому: Я не обивают пороги кабинетов ОП 10
В Киеве за сутки – 433 новых случая COVID-19 11
Киевские полицейские составили протокол на мать, которая оставила ребенка с отцом 82
«Пошутил»: В Киеве подросток угрожал устроить расправу в школе 14
Гостиный двор в Киеве стал памятником национального значения 11
Без музыки и водители в форме: Киеву обещают новый стандарт маршруток 22
Вандалы повредили дефибрилляторы в киевском метро 11
В полиции появится инспекция по «обеспечению законности» в деятельности органов 12
В КГГА провели обыски из-за незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры 17
В Киеве зафиксировано 477 новых больных коронавирусом 14
В Украине создали Офис по развитию предпринимательства и экспорта 10
Кличко заявил, что к нему под дверь приходили правоохранители 15
Киев готовится к потопам: ожидается 60% месячной нормы осадков 56
Киевское метро останавливали из-за попытки самоубийства 15
Ряд станций киевского метро закрыты: человек попал под поезд 32
В Киеве – 102 случая COVID за сутки 9
Одну из центральных улиц Киева частично перекроют на 1,5 месяца 18

Примерно каждое четвертое предприятие Киева осуществляет сбросы в Днепр со значительным превышением уровня предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Такие данные представлены в Экологической стратегии развития Киева до 2030 года, сообщил депутат Киевского городского совета VIII созыва Константин Яловой.

Так, в течение прошлого года больше всего фактов превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ было зафиксировано службами города по фосфатам - 1212 случая. Еще в 1126 случаях в воде было обнаружено избыточное содержание азота аммонийного. Загрязнение Днепра этими веществами приводит к его цветению и нарушению гидрохимического режима реки.

Основными факторами загрязнения поверхностных вод в пределах столицы являются сбросы промышленных сточных вод и коммунально-бытовых стоков через городскую систему канализации, треть из сетей которой находится в аварийном состоянии.

«Ситуация осложняется большим количеством незаконных врезок в сети водоотвода. По подсчетам экологов таких в Киеве – около двух тысяч. Кроме этого, существуют сотни ливнестоков, не находящихся на балансе ни одного предприятия. Сколько и какие токсичные вещества попадают в Днепр из-за незаконных врезок и бесхозных стоков, неизвестно, ведь официальные проверки просто не учитывают эти объекты», - отметил инициатор проекта «Экологическая стратегия развития Киева 2030» Константин Яловой.

По словам Ялового, только официально в Днепр в течение года город сбрасывает
более 720 млн кубометров сточных вод. 40% из этих сбросов не проходят должной очистки и наносят наибольший вред окружающей среде.

Как утверждают разработчики Экостратегии, для решения проблемы чистой воды в столице, одним из первоочередных шагов должна быть инвентаризация сетей для выявления незаконных врезок и последующей их ликвидации. Также необходимо создание системы идентификации и контроля за всеми стационарными источниками загрязнения с созданием единой базы данных.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги