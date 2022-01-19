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В день Крещения Господня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра у Свято-Покровского собора в Оболонском районе столицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, вместе с Митрополитом Онуфрием молились управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), представители епископата, духовенство Киева, тысячи верующих киевлян и гостей города.

Предстоятель УПЦ трижды погрузил крест в воды Днепра, совершая чин Великого освящения вод, после чего он принял святую агиасму - воду, освященную в день праздника Богоявления из реки и умылся крещенской водой.

После молебна Митрополит Онуфрий поздравил всех православных с праздником Богоявления и окропил присутствующих святой водой.

«Пусть благодать Иорданова наполняет сердца, дома, нашу украинскую землю, дает мир и надежду на лучшее будущее и спасение. С праздником», - поздравил митрополит Онуфрий.

После освящения вод Днепра Блаженнейший благословил желающих окунуться.

Ранее, сегодня утром, предстоятель УПЦ возглавил Божественную литургию в Киево-Печерской лавре.
ForUm

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