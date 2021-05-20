также в разделеМир
США решили не вводить санкции против оператора «Северного потока-2» 23
От Антарктиды откололся крупнейший на планете айсберг 27
ВОЗ: Количество смертей от COVID-19 в мире продолжает снижаться 10
СМИ: США намерены отказаться от санкций против оператора «Северного потока-2» 12
Польша хочет построить у границы с Украиной водородную долину 14
В ЕС решили открыть границы для полностью вакцинированных 59
Блинкен впервые встретится с Лавровым 16
В США неизвестные расстреляли автобус, есть жертвы 27
В ЕС не договорились о «паспортах вакцинации» 21
Египет предложил Израилю и ХАМАС перемирие 11
Испания стянула войска в эксклав Сеута из-за мигрантов 24
Ученые: Вакцины дают иммунитет от «индийского штамма» COVID-19 66
В ЕС сделали уже 200 миллионов прививок от COVID-19 9
На Галапагосских островах упала знаменитая Арка Дарвина 29
Экологи ФРГ подают в суд из-за разрешения уложить трубы Nord Stream 2 в немецких водах 11
Северная Македония высылает российского дипломата 10
В Беларуси заблокировали сайт TUT.BY 24
ЦАХАЛ заявляет об убийстве более 150 террористов в Газе 12

Вашингтон использует все доступные инструменты для того, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток 2», заявила зампредставителя Госдепартамента США Джалина Портер.

«Администрация привержена использованию всех доступных способов для того, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток 2», - сказала она в ходе телефонного брифинга в среду, передает Интерфакс-Украина.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Госдеп США проинформировал Конгресс США о решении администрации Белого дома не вводить пакет новых санкций против проекта газопровода «Северный поток 2».

«США не стали вводить новые санкции против трубопровода «Северный поток 2», - написало агентство.

В сообщении отмечается, что решение касается компании-оператора «Северного потока 2» - Nord Stream 2 AG.

«Администрация Байдена решила отменить санкции по соображениям национальной безопасности, хотя деятельность Nord Stream 2 AG и затронута санкционным законодательством США», - проинформировал Bloomberg.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
12
Теги