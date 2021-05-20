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Укрзализныця совместно с электронной онлайн-библиотекой Librarius начинает тестирование услуги интерактивной библиотеки в поездах дальнего следования и скоростных поездах Интерсити+. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

Воспользоваться библиотекой может каждый пассажир Укрзализныци по ссылке https://partner.librarius.com.ua/promo/uzd или с помощью информационных наклеек с QR-кодом в вагонах поездов.

После сканирования кода начнется загрузка приложения на базе операционных систем iOS или Android, а если его уже установлено, то ссылка направит непосредственно в «железнодорожный» каталог LibrariUZ.

В нем представлены бесплатные и платные книги, которые касаются темы железной дороги или часто избираются пассажирами в путь.

А в целом библиотека насчитывает около 5000 книг, треть из которых – бесплатные. Доступ к онлайн-библиотеке открывается по всем маршрутам следования поездов Укрзализныци, впрочем, рекомендуется загружать книги во время остановок поезда на станциях при условии стабильной мобильной связи.

Весь представленный контент - легальный, а подавляющее большинство книг - на украинском языке. Кроме того, есть еще большой ассортимент литературы на английском языке, который постоянно пополняется, а в ближайших планах - довести количество книг в каталоге к 10 тысячам.

Напомним, обновленный перечень дополнительных сервисов Укрзализныци пока насчитывает онлайн-кинотеатр с доступом к сотням фильмов на украинском, 3 вида ланчбокс-меню в поездах Интерсити+, а также скидки на такси в/из вокзалов в 6 крупнейших городах Украины.  
ForUm

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