Украинский Ан-124 был задействован для перевозки истребителей МиГ-29 из Беларуси в Сербию и при этом совершил техническую посадку в Будапеште.

Об этом сообщается в материале балканской службы Радио Свобода, пишет Европейская правда.

В самолете, оператором которого является украинская компания «Антонов», были два из четырех истребителей МиГ-29, которые Беларусь подарила Сербии. Информацию о том, что самолет совершал техническую посадку в Венгрии, подтвердили в письменном ответе Министерства обороны Венгрии, направленной венгерской службе «Радио Свободная Европа» (RSE).

«Украинский Ан-124 (Антонов) из Беларуси на пути в Сербию (через Украину и Румынию) был вынужден остановиться 16 мая 2021 года по техническим причинам», - говорится в нем. По данным министерства, самолет вылетел из Венгрии утром следующего дня, 17 мая, направляясь к конечному пункту назначения в Сербии «после дополнительных поставок и ремонта деталей».

Отмечается, что это уже не первый раз, когда оружие, предназначенное для Сербии, привозится из подсанкционных стран через воздушное пространство стран-членов ЕС и НАТО.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано отметил, что контроль за экспортом и транзитом оружия из стран-членов ЕС регулируется национальным законодательством, общей позицией Совета ЕС по контролю за экспортом военной техники и оборудования и соглашением о торговле оружием. «Эти правила являются юридически обязательными для всех государств-членов и применяются под их ответственность и под наблюдением национальных органов», - отметил он.

По его словам, общая позиция ЕС устанавливает восемь критериев для оценки риска заявки на экспорт и транзит оружия, включая соблюдение страной назначения прав человека и международного гуманитарного права, а также риски для регионального мира, безопасности и стабильности. «Решение о предоставлении или отказе в экспорте или транзите остается на усмотрение государств-членов. Осуществлять контроль должны национальные органы», - отметил Стано.

В НАТО в ответ на запрос «Радио Свобода» попросили журналистов обратиться в соответствующие государственные органы Венгрии и Сербии, и отметили, что закупка оружия Сербией является ее собственным делом. «НАТО и Сербия являются партнерами и мы стремимся усиливать партнерство с Сербией, при этом в полной мере уважая ее политику нейтральности», - говорится в ответе.

В Минобороны Сербии отметили, что не располагают данными о приземлении самолета с истребителями в Будапеште.

В авиакомпании «Антонов» не ответили «Радио Свобода», по каким причинам самолет приземлялся в Будапеште 16 мая.