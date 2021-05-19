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18 мая 2021 во время мониторинга сети Интернет в мессенджере «Telegram» работники Департамента киберполиции НПУ обнаружили групповой чат под названием «Колумбайн - возрождение», участниками которого были 169 пользователей.

В ходе анализа содержания переписки между участниками в чате правоохранители обнаружили размещенное в 20:21 сообщение следующего содержания: «Завтра школа номер 250 города Киев запомнит этот день навсегда», сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В 20:40 другой пользователь этого же чата разместил фото ружья «ИЖ 81», которое, как следует из содержания сообщения, он якобы похитил у своего отца.

Принимая во внимание общеизвестные трагические события, произошедшие 11 мая 2021 о совершении массового убийства несовершеннолетних на территории школьного заведения в городе Казань Республики Татарстан, столичные правоохранители по поручению Киевской городской прокуратуры усиленно реагируют на подобное общение в интернете.

Так, по материалам киберполиции Деснянским районным управлением полиции под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Деснянского окружной прокуратуры города Киева начато уголовное производство и одновременно приняты меры по усилению охраны специализированной школы №250 Киева.

Правоохранители оперативно установили автора первого сообщения, которым оказался 15-летний ученик другой школы.

По результатам неотложного обыска по адресу его проживания обнаружено и изъято мобильный телефон и персональный компьютер.

По словам несовершеннолетнего, указанное сообщение в чате он сделал в шутку, а с автором поста о ружье незнаком. С учеником и его родителями правоохранители провели профилактическую беседу и сейчас устанавливают личность и местонахождение другого пользователя чата, который выложил фото ружья.  
ForUm

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