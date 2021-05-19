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Служба безопасности Украины разоблачила начальника одного из отделов Госпогранслужбы во взяточничестве, сообщает пресс-центр СБУ.

За «денежное вознаграждение» чиновник помогал беспрепятственно ввозить в Украину автомобили на иностранной регистрации. Все это - в режиме временного ввоза до 1 года через пункт пропуска Луцкого пограничного отряда.

Для реализации указанного преступного умысла, военнослужащий привлек граждан Украины, которые подыскивали «клиентов» и выступали в качестве посредников.

В результате работы данной схемы злоумышленники получали от 600 до 1000 долл. США неправомерной выгоды только за одно транспортное средство, чем наносили вред государственным интересам.

Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов уголовного производства после получения им очередной части неправомерной выгоды в размере $3 тыс. Общая сумма документированной неправомерной выгоды составляла 4,2 тысячи долларов.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по рабочим и домашним адресам фигурантов противоправной схемы и проверяется информация о причастности к ее функционированию сотрудников Гостаможслужбы.
ForUm

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