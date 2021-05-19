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Украину ожидают несколько волн всплеска заболеваемости коронавирусом из-за попадания новых мутаций заболевания.

Об этом предупредил врач-инфекционист Виктор Петров, сообщает «Обозреватель».

«Например, следующая индийская мутация может быть доставлена в Украину вместе со студентами-медиками, которые учатся в наших медицинских вузах и являются гражданами Индии», - заявил он.

По словам врача, до осени в Украине стоит вакцинировать максимальное количество людей из групп риска, чтобы они болели легче и не умирали. Он также отметил необходимость ускорения темпов вакцинации.

«Нужно открыть вакцинацию для всех желающих. Нужно дать возможность всем врачам, которые практикуют – частная практика, коммунальная практика, государственные учреждения, железная дорога – всем медицинским учреждениям, которые имеют способность выполнять прививки, максимально это делать. Тогда мы сможем повлиять на этот процесс и таким образом сформировать коллективный напряженный иммунитет, который позволит нам чувствовать себя безопасно», - пояснил эксперт.

«Ситуация однозначно будет обостряться, но мы должны к этому готовиться уже сейчас, пока нет такой остроты», - резюмировал он.
ForUm

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