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Министерство иностранных дел Украины прорабатывает возможность репатриации украинцев из Сектора Газа через территорию Египта. Об этом сообщил в комментарии Радио Свобода спикер МИД Олег Николенко.

«В связи с продолжающимися боевыми действиями украинская сторона обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде наших граждан с анклава. Как и в 2012 и 2014 годах, когда проводились аналогичные мероприятия, в настоящее время прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта. Украинские дипломаты взаимодействуют с египетскими властями для получения необходимых разрешений», - заявил Николенко.

По его словам, около 120 украинцев изъявили желание вернуться в Украину из Газы. «Продолжаем мониторить развитие ситуации безопасности. Критически важно, чтобы в зоне конфликта наступил «режим тишины» для возможности этой гуманитарной миссии в максимально безопасных условиях», - добавил Николенко.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже на протяжении недели. Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.
ForUm

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