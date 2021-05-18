Министерство иностранных дел Украины будет противодействовать попыткам России использовать ситуацию с исчезновением бывшего судьи Николая Чауса, чтобы поссорить Киев и Кишинев.

Об этом на онлайн-брифинге заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Европейская правда.

«Вчера был очень детальный разговор с молдавским коллегой, мы не могли не затронуть вопрос судьи Чауса. Визит совпал с обнародованием судьей видеозаписи, которая, как говорят в уголовном праве, является вновь открывшимся обстоятельством и требует дополнительного анализа. Эта запись меняет картину того, о чем писали молдавские, а также и пророссийские СМИ, которые навязывали немного другую точку зрения на события», - сказал Кулеба.

«Мы с молдавским министром единодушны в том, что ситуация с Чаусом не должна быть использована третьей стороной, а именно РФ, чтобы поссорить Украину и Молдову. Именно на этом, по противодействию гибридным атакам со стороны России мы будем сосредоточены», - добавил министр.

17 мая телеграмм-канал «ChausUA Николай Чаус» опубликовал видео с судьей, который заявил, что сейчас он в безопасности и его никто не похищал. Он обещал вернуться в Украину в ближайшее время.

«Я жив и здоров и все у меня в порядке. Сейчас я нахожусь в полной безопасности и хорошо себя чувствую. В это время не могу сообщить место моего пребывания... Об похищения хочу сообщить, что оно действительно было, но было не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя находиться в Молдове.

Люди, причастные к этому, боятся, что я вернусь и начну говорить. В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами ответить на все вопросы, которые интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР», - заявил Чаус.

Напомним, 3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.