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Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник утром проводят обыски в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко, в рамках расследования уголовного производства о фальсифицированных нефтепродуктах, к Кличко эти следственные действия отношения не имеют, заявляют в СБУ.

«Обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит. Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью с привлечение спецподразделения ЦСО «А» проводят обыски в рамках уголовного производства о фальсифицированных нефтепродуктах», - сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ отметили, что обыски проходят сразу на нескольких локациях, в том числе, в доме, где живет Кличко.

«Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют», - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, во вторник утром Кличко заявил, что под дверь его квартиры приходили правоохранители.

Как рассказал мэр журналистам, камера видеонаблюдения зафиксировала, что правоохранители находились в подъезде его дома непосредственно возле дверей его квартиры, однако сам Кличко в это время был на тренировке.

«Вооруженные люди ворвались в подъезд, ломились сюда. Есть камера видеонаблюдения. А сейчас они либо испугались, или что-то еще, и пошли к другой квартире», - сказал Кличко.
ForUm

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