12 мая Государственное бюро расследований провело обыски в помещении Киевской таможни Гостаможслужбы Украины и на трех таможенных постах: «Лески», «Киев - Столичный», «Киев - Западный». Досудебным расследованием установлено, что начиная с 2019 года по зоне деятельности Киевской таможни и вышеупомянутых структурных подразделениях, работники таможни оформляли транспортные средства по заниженной таможенной стоимости, что привело к многомиллионным убыткам госбюджета, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

За денежное вознаграждение должностные лица искусственно уменьшали стоимость налогообложения, не учитывая экспортные декларации страны отправления с реальными ценами.

Неуплаченные таможенные платежи с каждого транспортного средства составляли от 15 до 120 тыс. грн.

За месяц оформляется около 300 транспортных средств. В ходе обысков изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность таможенников, а также выдержки из электронных баз данных таможни, мобильные телефоны и т.д.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.