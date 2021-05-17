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В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезни: восьмую неделю подряд ее уровень стабильно снижается. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня в Украине 243 тыс. активных больных по сравнению с 420 тысячами на пике эпидемии.

«Почти все области сейчас находятся в «желтой» зоне. Черкасская область – единственная в «оранжевой» зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на «зеленый» уровень эпидемической опасности», - отметил глава правительства.

Зеленскому доложили, что в эти выходные в центрах вакцинации начали прививать лиц старше 65 лет, записавшихся через приложение «Дия». Всего в Украине вакцинировано 956 тыс. граждан.

Глава государства также поставил задачу решить вопрос с возвращением домой украинцев из Непала, который закрыл воздушное пространство из-за карантина. «Должны найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой», - подчеркнул Зеленский. Кроме того, президент поинтересовался состоянием выплаты материальной помощи в размере 8 тыс. грн ФЛПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле этого года. Как доложили главе государства, всего было зарегистрировано более 360 тыс. заявок на получение такой помощи, у 120 тысячами из них уже осуществлена ​​выплата.

Премьер-министр отметил, что государство направило предпринимателям 1 млрд грн, и в ближайшее время будет выплачено еще 400 млн грн.  
ForUm

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