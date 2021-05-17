Следователи теруправления ГБР во Львове завершили досудебное расследование по факту присвоения арестованных ювелирных изделий из золота и серебра на более 8,5 миллиона гривен.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Установлено, что в ноябре 2018 года в Международном аэропорту «Львов» сотрудники СБУ изъяли ювелирные изделия из золота и серебра весом более 24 кг, которые гражданин перевозил незаконно.

После чего по факту возможных противоправных действий таможенников, а именно вероятного содействия гражданину в незаконном перемещении этих изделий, было открыто уголовное производство.

Уже в конце 2018 постановлением районного суда Львова на изделия был наложен арест, а в январе 2019 года один из следователей СБУ получил временный доступ к ним для якобы проведения судебных экспертиз.

Однако 14 января 2019 указанный правоохранитель противоправно вернул арестованные ювелирные изделия «владельцу». Общая стоимость изделий в ломе составляет 8650715 грн. Обвинительный акт направлен в суд.

Следователь по особо важным делам одного из отделений Управления Службы безопасности Украины во Львовской области обвиняется в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Обвинительный акт в отношении гражданина, у которого изъяли указанное серебро и золото, направлен в суд ранее следователями СБУ. (Ст. 388 УК Украины - незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации).