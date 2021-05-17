Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлану Панаиотиди.

«Я написала заявление об увольнении 29 апреля с просьбой уволить меня с 17 мая по окончании отпуска. Чистый четверг был. Кабмин только что проголосовал», – написала она в Facebook.

«Без сорока четырех дней 6 лет на службе. Назначена в АМКУ 29.06.2015 - уволена с Минэкономики 17.05.2021», - уточнила чиновница.