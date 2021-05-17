Во вторник, 18 мая, ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также возможно усиление ветра, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Дожди завтра в Украине – везде», - написала она в Facebook.

Температура воздуха в течение дня немного разделится: на востоке + 20 + 24 градуса, на западе + 16 + 18, на севере + 18 + 21 градус, на юге + 17 + 22 градуса, в центре +17 +23.

В Киеве вторник будет дождливым и грозовым. Температура воздуха будет колебаться днем около +18 +19 градусов.

Первая половина недели - с дождями и умеренным теплом, с пятницы осадков меньше, тепла больше.

К завтрашнему циклону с фронтами и грозами присоединится повышенная магнитная деятельность.