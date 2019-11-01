С сегодняшнего дня максимально допустимая скорость движения по дорогам Киева – 50 км/час, сообщает Центр организации дорожного движения.
«С 1 ноября максимально допустимая скорость движения по дорогам Киева - 50 км/ч», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч:
просп. Шухевича (от Северного моста до ул. А. Бальзака);
ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
Надднепрянское шоссе;
Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
Столичное шоссе (до вул. Академика Заболотного);
ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);
просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
Напомним, в октябре прошлого года на пленарном заседании Киевского городского совета 74 депутата поддержали решение об увеличении скорости движения до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября на 17 улицах Киева. В период с 1 ноября до 1 апреля ограничение скорости в городах составляет 50 км/час.
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