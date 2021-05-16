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Иностранные авиакомпании отменяют свои рейсы в Израиль и из Израиля из-за ракетных обстрелов террористическими группами в секторе Газа. Об этом пишет Times Of Israel.

Как пишет издание, в субботу, 15 мая, остановились два авиаперевозчика Fly Dubai и Etihad Air, выполняющих рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Они присоединились ко множеству других авиакомпаний, которые отменили рейсы в последние несколько дней.

Отмены касаются в основном рейсов, которые были запланированы на вторник. Табло аэропорта Бен-Гурион показывает, что у многих авиакомпаний все еще есть рейсы, запланированные на 19 мая.

Напомним, Израиль уничтожил здание с офисами международных СМИ.
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