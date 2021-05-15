Израильский авиаудар привел к полному обрушению многоэтажного здания в секторе Газа, где располагались офисы международных СМИ.
Об этом сообщает The Times of Israel.
На видео с места событий видно, как здание полностью разрушилось после бомбежки, после чего пыль и мусор взлетели в воздух.
В частности, в здании размещались офисы международных изданий AP и AlJazeera. Также там находилось несколько квартир, пишет AlJazeera.
О пострадавших и жертвах пока не сообщается.
Перед началом авиаудара израильские военные предупредили о бомбардировке здания в течение ближайшего часа.
Latest updates: May 15— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021
Israel’s bombardment in #Gaza continued for a fifth consecutive day, with Israeli air raids hitting a refugee camp where several Palestinians, including children, were killed.
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Издание отмечает, что в «таких зданиях» кроме гражданских офисов могут размещаться киберцентры, магазины оружия и различные узлы связи, используемые террористическими группами в Газе.
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