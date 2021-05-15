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Израильский авиаудар привел к полному обрушению многоэтажного здания в секторе Газа, где располагались офисы международных СМИ.

Об этом сообщает The Times of Israel.

На видео с места событий видно, как здание полностью разрушилось после бомбежки, после чего пыль и мусор взлетели в воздух.

В частности, в здании размещались офисы международных изданий AP и AlJazeera. Также там находилось несколько квартир, пишет AlJazeera.

О пострадавших и жертвах пока не сообщается.

Перед началом авиаудара израильские военные предупредили о бомбардировке здания в течение ближайшего часа.

Издание отмечает, что в «таких зданиях» кроме гражданских офисов могут размещаться киберцентры, магазины оружия и различные узлы связи, используемые террористическими группами в Газе.
ForUm

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