Об этом сообщает The Times of Israel.

На видео с места событий видно, как здание полностью разрушилось после бомбежки, после чего пыль и мусор взлетели в воздух.

В частности, в здании размещались офисы международных изданий AP и AlJazeera. Также там находилось несколько квартир, пишет AlJazeera.

О пострадавших и жертвах пока не сообщается.

Перед началом авиаудара израильские военные предупредили о бомбардировке здания в течение ближайшего часа.

Latest updates: May 15



Israel’s bombardment in #Gaza continued for a fifth consecutive day, with Israeli air raids hitting a refugee camp where several Palestinians, including children, were killed.



Follow this thread for the latest https://t.co/YLmYJKYCer ⤵ pic.twitter.com/3tBYTpyEnQ