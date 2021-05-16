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Папа Римский Франциск отреагировал на обострение израильско-палестинского конфликта. Об этом он высказался в своей воскресной проповеди, сообщает Vatican News в воскресенье, 16 мая.

Обострение конфликта свидетельствует о нежелании строить будущее, считает понтифик.

«В последние дни жесткие вооруженные столкновения преобладали в Секторе Газа и Израиле, и они угрожают перерасти в спираль смертей и разрушений. Многие люди получили ранения, многие невинные люди погибли. И среди них есть дети, что ужасно и недопустимо. Их смерть - знак того, что нет желания строить будущее, а есть желание его разрушить», - заявил Франциск.

Папа Римский также осудил рост ненависти и насилия в городах Израиля, назвав беспорядки "серьезной раной" для мирного сосуществования между гражданами Израиля, которую будет "сложно залечить", если не будет немедленного диалога.

«Неужели мы действительно верим, что строим мир, уничтожая другого? Во имя Бога, который создал всех людей равными в правах, обязанностях и достоинстве, а также призвал их жить вместе как братья между собой, я призываю к спокойствию и обращаюсь к тем, кто несет ответственность за то, чтобы положить конец этому звону оружия и идти тропами мира с помощью международного сообщества», - резюмировал понтифик.

Напомним, Байден переговорил с лидерами Израиля и Палестины.
ForUm

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