Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после удара Израиля по зданию, где располагались офисы международных СМИ. Также Байден пообщался с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Как сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление офиса Нетаньяху, израильский премьер во время звонка сообщил Байдену об операции Израиля в секторе Газа и о том, какие будущие шаги он планирует там предпринять.
По данным канцелярии Нетаньяху, премьер «отметил во время разговора, что Израиль делает все, чтобы не причинить вреда ни в чем не виновным гражданам».
Он отметил, что израильские военные заранее предупреждают об ударах и дают время на эвакуацию.
Также он выразил благодарность Байдену за поддержку США права Израиля защищать свою территорию.
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки назвала безопасность журналистов первоочередной задачей в связи с ударом по офисам СМИ в секторе Газа.
«Мы напрямую заявили Израилю, что обеспечения безопасности журналистов и независимых СМИ является первоочередной задачей», - написала она в Twitter.
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