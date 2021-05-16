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В Львовской области вблизи села Розвадив в рейсовом автобусе, перевозившем 22 человека, произошел пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 16 мая в 5:10. Пожар был локализован в 05:25 и полностью ликвидирован в 5:36.

Отмечается, что в автобусе находились 20 пассажиров и два водителя. Огнем было уничтожено моторный отсек, 27 кресел, а также обшивку салона.

К ликвидации пожара привлекли девять человек личного состава и две единицы спецтехники. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.
ForUm

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