За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3620 человек, зафиксировано 133 летальных исхода, 7921 пациент выздоровел. За сутки проведено 38 911 тестов на ковид.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 16 мая.

Ситуация с COVID-19 и количество привитых в сутки в регионах:

м. Киев — 137 случаев / 336 прививок

Винницкая область — 62 случая / 238 прививок

Волынская область — 100 случаев / 165 прививок

Днепропетровская область — 530 случаев / 131 прививка

Донецкая область — 260 случаев / 189 прививок

Житомирская область — 126 случаев / 201 прививка

Закарпатская — 22 случая / 80 прививок

Запорожская область — 115 случаев / 84 прививки

Ивано-Франковская область — 87 случаев / 281 прививка

Киевская область — 277 случаев / 339 прививок

Кировоградская область — 49 случаев / 196 прививок

Луганская область — 21 случай / 100 прививок

Львовская область — 113 случаев / 302 прививки

Николаевская область — 131 случай / 135 прививок

Одесская область — 231 случай / 482 прививки

Полтавская область — 90 случаев / 371 прививка

Ровенская область — 115 случаев / 171 прививка

Сумская область — 172 случая / 244 прививки

Тернопольская область — 118 случаев / 248 прививок

Харьковская область — 182 случая / 400 прививок

Херсонская область — 194 случая / 392 прививки

Хмельницкая область — 138 случаев / 288 прививок

Черкасская область — 106 случаев / 57 прививок

Черновицкая область — 74 случая / 436 прививок

Черниговская область — 170 случаев / 298 прививок

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 153 864 человека, из них 1 857 724 выздоровели, летальных случаев — 48 075.

За последние сутки привито против ковида 6164 человека. С начала вакцинальной кампании прививки получили 939 326 человек, из них обе дозы получили 17 086 человек.

В Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны.