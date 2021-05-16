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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что операция в Секторе Газа не завершена. По его словам, Израиль получает поддержку со стороны многих стран.

Он отметил, что получаем беспрецедентную поддержку со стороны многих стран мира. Чехия, Австрия и Словения подняли израильский флаг над зданиями своих правительств.

«Мы продолжаем операцию, и она продолжится столько сколько необходимо для того, чтобы ХАМАС в следующий раз хорошо подумал прежде чем решиться на ракетные обстрелы израильской территории», - заявил премьер-министр.

Он прокомментировал и нападения арабов на евреев внутри государства Израиль.

«Речь идет не обо всех арабах, но о значительной и хорошо организованной группировке, которая совершает акции, имеющие одно название – террор. Тот, кто практикует террор, получит ответ, который должны получать террористы», - сказал Нетаниягу.

Напомним, израильский авиаудар привел к полному обрушению многоэтажного здания в секторе Газа, где располагались офисы международных СМИ.
ForUm

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