Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что операция в Секторе Газа не завершена. По его словам, Израиль получает поддержку со стороны многих стран.
Об этом сообщает newsru.co.il.
Он отметил, что получаем беспрецедентную поддержку со стороны многих стран мира. Чехия, Австрия и Словения подняли израильский флаг над зданиями своих правительств.
«Мы продолжаем операцию, и она продолжится столько сколько необходимо для того, чтобы ХАМАС в следующий раз хорошо подумал прежде чем решиться на ракетные обстрелы израильской территории», - заявил премьер-министр.
Он прокомментировал и нападения арабов на евреев внутри государства Израиль.
«Речь идет не обо всех арабах, но о значительной и хорошо организованной группировке, которая совершает акции, имеющие одно название – террор. Тот, кто практикует террор, получит ответ, который должны получать террористы», - сказал Нетаниягу.
Напомним, израильский авиаудар привел к полному обрушению многоэтажного здания в секторе Газа, где располагались офисы международных СМИ.
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