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Португалия позволит туристические рейсы из стран ЕС с низким уровнем заражения и из Великобритании, а также из Лихтенштейна, Норвегии, Исландии и Швейцарии. Пассажиры должны иметь отрицательный тест на коронавирус по прибытии.

Об этом 15 мая заявило министерство внутренних дел Португалии, передает Reuters.

В заявлении отмечается, что запрет будет отменен для европейских стран, где менее 500 случаев заражения на 100 000 человек. Дата смягчения ограничения пока не уточняется.

Путешественникам придется показать доказательство отрицательного теста, сделанного за 72 часа до полета, а авиакомпании будут штрафовать от 500 евро до 2000 евро за каждого пассажира, который будет садиться на борт без отрицательного теста.

До сих пор Португалия разрешала только рейсы по рабочим, учебным потребностям, вопросам здоровья или по гуманитарным причинам, а также для посещения родственников.

Напомним, финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула (Турция) перенесли в Порту (Португалия).
ForUm

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