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Европейский союз футбольных ассоциаций изменил место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Игру из Стамбула (Турция) перенесли в Порту (Португалия) на стадионе «Драгау», сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу УЕФА. 

Матч разрешат посетить 6 тысячам болельщиков от каждой команды-участницы финала - «Челси» и «Манчестер Сити».

Финал перенесли из Турции по причине того, что британское правительство включило Турцию в «красный список» стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.

Встреча «Челси» - «Манчестер Сити» запланирована на 29 мая.

 
ForUm

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