также в разделеМир
После теракта в Казани эвакуировали полтора десятка школ из-за «минирования» 13
Португалия становится открытой для туристов 9
Израиль уничтожил здание с офисами международных СМИ 15
Глава МИД Ирана отменил визит в Австрию из-за флага Израиля 11
За эту ночь по Израилю выпустили около 200 ракет 14
США направили в Израиль посредника из-за обострения 14
ВОЗ призвала богатые страны поделиться препаратом с бедными вместо вакцинации детей 9
Канада хочет ослабить карантин для уже вакцинированных граждан 11
На Ухань обрушился мощный торнадо 11
В США проведут свой аналог Евровидения 8
Впервые на Марсе приземлился китайский космический корабль 13
Маск потерял $20 млрд после заявления о криптовалюте на шоу 24
Армения обвинила Азербайджан в захвате новых территорий 12
В Украине зафиксирован всплеск попыток суицида среди подростков 11
Греция открывается для иностранных туристов 24
США намерены обеспечивать военное превосходство Израиля 24
В Индии нашли мертвым стадо слонов 19
СМИ: Израиль отверг предложение перемирия 16

В Польше впервые за полгода кафе, бары и рестораны открыли свои летние площадки. Также было отменено требование по обязательному ношению масок на улице в местах, где есть возможность соблюдения социальной дистанции.

Об этом сообщает Reuters.

Бары и рестораны теперь могут предлагать услуги на открытом воздухе, а обслуживание в помещении должно открыться с определенными ограничениями 28 мая. С октября заведения питания могли подавать еду только на вынос.

В течение апреля число новых случаев коронавируса в Польше резко упало, и правительство начало смягчать ограничения в этом месяце.

В пятницу в Польше было зарегистрировано 3288 новых случаев коронавируса. Например, 1 апреля, количество новых случаев в стране достигло 35 251.

Около 35,7% взрослых поляков получили по крайней мере одну дозу вакцины, а 13,6% полностью вакцинированы, сообщает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги