В ночь с на субботу 15 мая по Израилю из сектора Газы было выпущено около 200 ракет. Об заявили в Армии обороны Израиля, сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что половину из них удалось перехватить, еще 30 не долетели и упали на территории сектора Газа.

По словам военных, система ПРО сбивает только те ракеты, которые нацелены на густонаселенные территории.

Напомним, США направили в Израиль посредника из-за обострения.