На фоне эскалации ситуации эксперт по Ближнему Востоку Государственного департамента США Хейди Амр прибыл в Израиль в качестве посредника.
Об этом сообщает посольство США в Израиле на своей странице с Twitter.
Амр прибыл в Тель-Авив чтобы «подкрепить потребность» в усилиях ради устойчивого покоя, «признавая право Израиля на самооборону».
«Израильтяне и палестинцы заслуживают равной степени на свободу, безопасность, достоинство и процветания», — говорится в сообщении.
Напомним, США намерены обеспечивать военное превосходство Израиля.
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