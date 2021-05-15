также в разделеМир
После теракта в Казани эвакуировали полтора десятка школ из-за «минирования» 13
Португалия становится открытой для туристов 9
Израиль уничтожил здание с офисами международных СМИ 15
Глава МИД Ирана отменил визит в Австрию из-за флага Израиля 11
В Польше послабили карантин: впервые за полгода открылись бары и рестораны 9
За эту ночь по Израилю выпустили около 200 ракет 14
ВОЗ призвала богатые страны поделиться препаратом с бедными вместо вакцинации детей 9
Канада хочет ослабить карантин для уже вакцинированных граждан 11
На Ухань обрушился мощный торнадо 11
В США проведут свой аналог Евровидения 8
Впервые на Марсе приземлился китайский космический корабль 13
Маск потерял $20 млрд после заявления о криптовалюте на шоу 24
Армения обвинила Азербайджан в захвате новых территорий 12
В Украине зафиксирован всплеск попыток суицида среди подростков 11
Греция открывается для иностранных туристов 24
США намерены обеспечивать военное превосходство Израиля 24
В Индии нашли мертвым стадо слонов 19
СМИ: Израиль отверг предложение перемирия 16

На фоне эскалации ситуации эксперт по Ближнему Востоку Государственного департамента США Хейди Амр прибыл в Израиль в качестве посредника.

Об этом сообщает посольство США в Израиле на своей странице с Twitter.

Амр прибыл в Тель-Авив чтобы «подкрепить потребность» в усилиях ради устойчивого покоя, «признавая право Израиля на самооборону».

«Израильтяне и палестинцы заслуживают равной степени на свободу, безопасность, достоинство и процветания», — говорится в сообщении.

Напомним, США намерены обеспечивать военное превосходство Израиля.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги