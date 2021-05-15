На фоне эскалации ситуации эксперт по Ближнему Востоку Государственного департамента США Хейди Амр прибыл в Израиль в качестве посредника.

Об этом сообщает посольство США в Израиле на своей странице с Twitter.

Амр прибыл в Тель-Авив чтобы «подкрепить потребность» в усилиях ради устойчивого покоя, «признавая право Израиля на самооборону».

«Израильтяне и палестинцы заслуживают равной степени на свободу, безопасность, достоинство и процветания», — говорится в сообщении.

Напомним, США намерены обеспечивать военное превосходство Израиля.