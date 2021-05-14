Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 14 мая утвердил Стратегию кибербезопасности Украины на 2021-2025 годы, а также принял решение о создании общенациональной цифровой многоканальной телесети Мультиплекс МХ-7.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга по итогам заседания СНБО под председательством Президента Владимира Зеленского.

«Сегодня два важных решения было принято, касающихся нашей деятельности. Это - Стратегия кибербезопасности нашей страны, и теперь у нас есть официальный документ, который нам позволяет и финансировать, и осуществлять мероприятия в этом направлении, и улучшать ситуацию, в которой мы находимся. И второй важный шаг - это решение о создании и выделении финансирования для построения мультиплекса МХ7, который позволит нам более качественно коммуницировать с украинцами и улучшит сигнал», - отметил Федоров, добавив, что Стратегия кибербезопасности является качественным и актуальным документом.

Кроме того, Федоров напомнил, что сейчас в Украине сложилась ситуация, когда жители приграничных областей не имеют возможности бесплатно смотреть украинские телеканалы. Ведь в прошлом году состоялось кодирование спутникового телевидения, а единственный оператор цифрового вещания покрывает не всю страну. Жители приграничных областей пока лишены этого сигнала, а для того, чтобы продолжить смотреть украинские телеканалы, им необходимо покупать новый тюнер и оформлять подписку с провайдером.

Впрочем, решение о создании общенациональной цифровой многоканальной телесети Мультиплекс МХ-7 решит упомянутые проблемы, подчеркнул министр.