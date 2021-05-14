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Следователи ГБР сообщили о подозрении начальнику одного из управлений ГУ Нацполиции в Сумской области.

Следователи установили, что в августе 2018 между полковником полиции и егерем возник конфликт по выполнению последним своих профессиональных обязанностей.

В служебном помещении Черноморского биосферного заповедника НАН Украины «Морской» полицейский напал на егеря. Полковник полиции ударил его по голове рукояткой пистолета и продолжил бить кулаками по лицу.

В дальнейшем, полицейский выстрелил в сторону головы пострадавшего, но не попал. Пострадавшему удалось прекратить избиение и задержать нападавшего.

13 мая 2021 полковнику полиции сообщено о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и в незаконном проникновении в жилище или другое владение, совершенном должностным лицом с применением насилия (ч. 2 ст. 162 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Херсонская областная прокуратура.  
ForUm

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