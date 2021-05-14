Киевсовет обратился к правительству и парламенту о компенсации выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан из государственного бюджета Украины с целью недопущения повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Соответствующее обращение поддержали 88 депутатов, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Так, до 2016 года компенсационные выплаты за льготный проезд осуществлялись путем предоставления местным бюджетам субвенций из государственного бюджета. Однако в 2016 году в Бюджетный кодекс Украины были внесены изменения. С тех пор расходы на компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан возложены на местные бюджеты.

Таким образом, вопреки требованиям Конституции, государство отказалось финансировать из госбюджета гарантированный им льготный проезд, который был установлен решениями государственных органов.

«В результате таких решений, территориальные общины вынуждены тратить из местных бюджетов миллиарды гривен на обеспечение гарантированных государством льгот, часто за счет недофинансирования других социально значимых сфер. В частности, здравоохранения, образования, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства. Так, расходы городского бюджета Киева на компенсацию предусмотренного государством права льготного проезда в 2019 году составили 747,7 млн грн, в 2020 году - 489 млн грн. На 2021 запланированы расходы в сумме 803,3 млн грн», - пояснил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что из-за пандемии Киев потерял значительную часть доходов. Кроме того, город направил немало средств на борьбу с коронавирусом и преодоление последствий карантина.

Вместе с тем, государство лишило возможности наполнять бюджеты органов местного самоуправления за счет долевого участия и несправедливо продолжает изымать из бюджета Киева поступления от НДФЛ - 60% вместо 40%, как из других городов.

«В условиях ограниченного финансового ресурса и отсутствия финансовой поддержки из государственного бюджета все чаще ставится под вопрос возможность дальнейшего финансирования установленных государством льгот на перевозку из местных бюджетов. А ненадлежащая компенсация перевозчикам расходов за перевозку льготных категорий приведет к ряду проблем – в частности, снижение рентабельности пассажирских перевозок, ухудшение состояния транспортной системы. В связи с этим, в целях надлежащего и стабильного функционирования коммунального транспорта, обеспечение реализации установленного законодательством права на льготный проезд, Киевский городской совет обращается к правительству и парламенту с требованием урегулировать вопрос компенсации выплат за льготный проезд из государственного бюджета», - сказал Кличко.

Напомним, коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» просят власти столицы поддержать предприятия во время пандемии и выделить средства из бюджета, или пересмотреть тарифы на проезд. Согласно расчетам, экономически обоснованный тариф на 2021 год составляет 21,05 грн.