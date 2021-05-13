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Информация о реакции деления, которые несут опасность новых аварий на объекте «Укрытие», распространенная в СМИ, не соответствует действительности, сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

«Контроль состояния топливосодержащих материалов объекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС (в том числе контроль плотности потока нейтронов) осуществляется системой контроля ядерной безопасности Интегрированной автоматизированной системы контроля (ИАСК) в постоянном режиме. Превышений пределов безопасной эксплуатации, определенных технологическим регламентом объекта «Укрытие», не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Рост плотности потока нейтронов топливосодержащих материалов (в том числе в помещении 305/2 объекта «Укрытие») наблюдался после надвигающейся арки нового безопасного конфаймента в проектное положение над объектом «Укрытие» в 2016 году, что было прогнозируемым и не превышало границ безопасной эксплуатации объекта «Укрытие».

Повышение уровня плотности потока нейтронов связано с изменением температурно-влажностного режима после надвигающейся арки нового безопасного конфаймента в проектное положение над объектом «Укрытие».

В рамках эксплуатации объекта «Укрытие» предусмотрены системы и оборудование для поддержки топливосодержащих материалов в подкритическом состоянии.

В соответствии с технологическим регламентом объекта «Укрытие», в случае превышения пределов безопасной эксплуатации по показателям плотности потока нейтронов обеспечивается подача нейтронопоглощающих растворов на поверхности топливосодержащих материалов.

Напомним, в Государственном научно-техническом центре ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ) заявили, что ситуация с увеличением плотности нейтронного потока под объектом «Укрытие»  является прогнозируемой, контролируемой и не чрезвычайной.
ForUm

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