Президент Петр Порошенко на совещании по вопросам развития атомной энергетики и повышения уровня ядерной безопасности в ходе рабочей поездки в Хмельницкую область отметил, что реализация проекта по производству оборудования и строительства малых модульных реакторов в Украине станет толчком для нового технологического развития страны, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«В 2018 году «Энергоатом» подписал с американской компанией Holtec International Меморандум о сотрудничестве в использовании малых модульных реакторов SMR-160 в Украине. Меморандум обозначил планы компаний по строительству малых модульных реакторов на АЭС Украины и дальнейшую локализацию производства оборудования для SMR-160 на украинских предприятиях», - отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул: «Осуществление такого проекта будет означать выход на качественно новый уровень возможностей, создание десятков тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест. И еще одна важная позиция - это толчок для стремительного технологического развития нашего государства».

Президент добавил, что на встречах часто советует не бояться поднимать планку амбиций: «Вместе и сообща устанавливаем высокие и амбициозные задачи, и тогда точно будет достигнуто желаемое».

«Рад, что имею единомышленников среди украинских атомщиков. Вами провозглашена амбициозная цель - войти в пул стран, занимающихся производством ядерных реакторов. Пятнадцать лет назад об этом мечтать не могли. А в Украине все для этого есть», - сказал Порошенко.