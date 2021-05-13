Ситуация с увеличением плотности нейтронного потока под объектом «Укрытие» является прогнозируемой, контролируемой и не чрезвычайной, сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ).

Так, в течение нескольких последних дней в отечественных и зарубежных средствах массовой информации распространяется информация о росте плотности нейтронного потока на ЧАЭС-4.

По данным Института проблем безопасности АЭС, некоторые датчики под объектом «Укрытие» зафиксировали рост активности нейтронных потоков в отдельном труднодоступном участке.

При этом Институт отмечает, что этот рост нейтронного потока происходит медленно.

«Такая информация может вызвать беспокойство у рядового читателя, но надо иметь в виду, что «Укрытие» - сложный объект, в нем происходит ряд физических процессов, поэтому оценивать ситуацию следует комплексно, учитывая все имеющиеся аспекты», - заявили в ведомстве.

Прежде всего, надо понимать, что все процессы под объектом «Укрытие» происходят в подкритическом, то есть безопасном состоянии. Следует учитывать также ситуацию с местом расположения датчиков нейтронов, специфику измерений и тому подобное. Объект «Укрытие» - потенциально опасен, ведь под ним расположено значительное количество ядерных и радиоактивных материалов. Однако он оснащен современной системой непрерывного мониторинга, под которой находятся и гамма-излучение, и температурный режим, и плотность потока нейтронов. Для каждого датчика установлены пределы безопасной эксплуатации (учитывая специфику объекта, они установлены очень консервативно).

«И ситуация с некоторым ростом плотности потока нейтронов не является непредсказуемой и внезапной. Если принимать во внимание данные этих датчиков в комплексе с другими показателями то, учитывая темпы роста, можно говорить о том, что запас до установленных пределов очень большой, поэтому пока никаких причин для волнения нет», - подчеркнули в центре.

Причин для роста активности этих нейтронных потоков может быть несколько. Так, в частности, одной из них может быть изменение формы и состава топливосодержащих масс, которые не являются однородными по содержанию и плотностью.

На интенсивность реакции влияет также взаимодействие топливосодержащих масс с водой, о чем также упомянуто в СМИ. Вода не просто охладитель, она может быть как замедлителем нейтронов, так и поглотителем, что, в свою очередь, будет по-разному влиять на ход физических процессов.

В Украине есть профильные исследовательские организации, которые сосредотачивают свое внимание на изучении данного вопроса, разрабатывают модели и осуществляют тщательный анализ. И результаты их расчетов достаточно четко подтверждают физические феномены, которые вызывают данную ситуацию, то есть она контролируется и не является чрезвычайной.

Что стало причиной нагнетания проблемы – сказать трудно, возможно речь идет лишь о попытке получения финансирования, ведь только в 20 числах апреля состоялось первое заседание ассамблеи созданного в ноябре 2020 Счета международного сотрудничества для Чернобыля (РМСЧ).

«Нам очень странно наблюдать активность и панику некоторых научных учреждений и отдельных ученых в Украине и за ее пределами по вопросу, о котором было известно давно и который не является критическим и требует решения, но в плановом порядке», - отметили в пресс-службе.

В общем, надо понимать, что ядерные процессы, о которых идет речь, будут продолжаться очень долго и сложно спрогнозировать, в какое именно время будет происходить рост плотности потока нейтронов, а когда начнется обратный процесс. Для повышения реалистичности прогнозных оценок следует отметить важность обеспечения адекватности расчетных моделей и достоверности исходных данных, которые используются учеными. Это сложная инженерная и научная задача, которой нужно еще уделить много внимания, времени и усилий.