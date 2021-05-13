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Сегодня, 13 мая, около 12:00 в Полтавской области на автодороге Решетиловка-Кобеляки-Царичанка-Днипро вблизи села Гайово Кобеляцкой территориальной общины в результате ДТП погибли двое журналистов, сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля «Тойота» с грузовым автомобилем «Вольво».

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Тойоты» погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более людей) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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