Сегодня, 13 мая, около 12:00 в Полтавской области на автодороге Решетиловка-Кобеляки-Царичанка-Днипро вблизи села Гайово Кобеляцкой территориальной общины в результате ДТП погибли двое журналистов, сообщает пресс-служба областной полиции.
По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля «Тойота» с грузовым автомобилем «Вольво».
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Тойоты» погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более людей) Уголовного кодекса Украины.
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