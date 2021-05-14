Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев решил напомнить родителям об их правах и особенностях процедуры зачисления первоклассников, поскольку после локдауна школы продолжили прием документов для зачисления детей в первый класс.

Уже сейчас Служба образовательного омбудсмена получает многочисленные обращения от родителей о процедуре зачисления.

Так, самое главное:

1. Школа не имеет права отказать родителям в приеме от них заявления о зачислении ребенка в первый класс. Затем учебное заведение рассмотрит эти заявления и не позднее установленной даты примет решение о зачислении или вынуждено будет аргументированно отказать. Но отказ в принятии заявления – незаконный.

2. Родители имеют право подать заявления в любое количество учебных заведений.

3. Любые «тестирования с целью отбора в первый класс» (кроме специализированных школ художественного или спортивного направления) являются незаконными.

Чтобы ребенка зачислили в 1 класс, один из родителей до 31 мая должен лично подать заявление о зачислении руководителю учреждения, обслуживающего территорию проживания ребенка.

Для этого нужно иметь следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей или лиц, их заменяющих);

копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий личность;

оригинал или копию медицинской справки по форме №086-1/о;

документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей; Этот документ подается, если ребенок претендует на зачисление в учреждение, которое обслуживает ее территорию проживания. Если ребенок претендует на свободные места, в таком документе необходимости нет.

по желанию может прилагаться оригинал или копия заключения инклюзивного ресурсного центра о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка. Этот документ необходим, если ребенок имеет особые образовательные потребности и для ее обучения нужно создать инклюзивный класс.

Чтобы подтвердить место проживания ребенка, родители могут использовать один из этих документов:

паспорт гражданина Украины (временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, удостоверение личности, которой предоставлена ​​временная защита, справка об обращении за защитой в Украине) одного из родителей ребенка или законных представителей;

справка о регистрации места проживания ребенка или одного из его родителей или законных представителей; справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

документ, удостоверяющий право собственности на соответствующее жилье (свидетельство о праве собственности, выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, договор купли-продажи жилья и т.п.);

решение суда, вступившее в законную силу, о предоставлении лицу права на вселение в жилое помещение, признание за лицом права пользования жилым помещением или право собственности на него, права на регистрацию места проживания; документ, удостоверяющий право пользования жильем (договор найма/поднайма/аренды и т.п.), заключенный между физическими лицами или между юридическим и физическим лицами, в том числе по использованию комнатой в общежитии;

справка о прохождении службы в воинской части; акт обследования условий проживания; другой официальный документ, содержащий информацию о месте проживания ребенка и/или одного из его родителей или законных представителей.

Все эти документы должны отвечать определенным формам, с которыми можно ознакомиться по ссылке.

Омбудсмен подчеркнул, что каждый ребенок имеет право учиться в учебном заведении, который является ближайшим к его месту жительства, что определено статьей 13 Закона Украины «Об образовании». «Подчеркиваю, что это – право, а не обязанность. Родители имеют полное право выбрать для ребенка любое другое учебное заведение - и если там есть свободные места, ребенок может учиться в другом учебном заведении, не обязательно – ближайшем», - пояснил Горбачев.