также в разделеОбщество
Карантин: Одна область – в «оранжевой» зоне 5
Праведники мира в Украине будут получать государственную стипендию 14
СМИ сообщают о проведении заседания СНБО сегодня 9
ГБР подозревает полковника полиции Сумщины в покушении на убийство 8
НАПК проверяет назначение Витренко главой Нафтогаза 10
Зеленскому на открытии здания Киевской школы экономики показали шоу 24
13 мая. Картина дня 24
Шкарлет став лауреатом премии «Академическое недостоинство года» 54
Полиция спустя 22 года извинилась за задержание жительницы Киевщины 26
В Украине теплеет, на востоке – жара 12
ГИЯРУ отрицает риск аварий на объекте «Укрытие» 11
В Минобороны развеяли мифы о питании в армии 16
В РФ возбудили еще два дела против украинских военных 17
В Центре ядерной и радиационной безопасности прокомментировали процессы на ЧАЭС 63
Инцидент с гибелью 8 млн пчел: Насекомые спустя сутки начали оживать 20
Беспилотник-разведчик «Лелека» поступил на вооружение ВСУ 18
Ляшко сказал, сколько было жалоб на побочные реакции после вакцинации 14
Ученые ожидают ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине 14

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев решил напомнить родителям об их правах и особенностях процедуры зачисления первоклассников, поскольку после локдауна школы продолжили прием документов для зачисления детей в первый класс.

Уже сейчас Служба образовательного омбудсмена получает многочисленные обращения от родителей о процедуре зачисления.

Так, самое главное:

1. Школа не имеет права отказать родителям в приеме от них заявления о зачислении ребенка в первый класс. Затем учебное заведение рассмотрит эти заявления и не позднее установленной даты примет решение о зачислении или вынуждено будет аргументированно отказать. Но отказ в принятии заявления – незаконный.

2. Родители имеют право подать заявления в любое количество учебных заведений.

3. Любые «тестирования с целью отбора в первый класс» (кроме специализированных школ художественного или спортивного направления) являются незаконными.

Чтобы ребенка зачислили в 1 класс, один из родителей до 31 мая должен лично подать заявление о зачислении руководителю учреждения, обслуживающего территорию проживания ребенка.

Для этого нужно иметь следующие документы:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей или лиц, их заменяющих);
  • копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий личность;
  • оригинал или копию медицинской справки по форме №086-1/о;
  • документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей; Этот документ подается, если ребенок претендует на зачисление в учреждение, которое обслуживает ее территорию проживания. Если ребенок претендует на свободные места, в таком документе необходимости нет.
  • по желанию может прилагаться оригинал или копия заключения инклюзивного ресурсного центра о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка. Этот документ необходим, если ребенок имеет особые образовательные потребности и для ее обучения нужно создать инклюзивный класс.

Чтобы подтвердить место проживания ребенка, родители могут использовать один из этих документов:

  • паспорт гражданина Украины (временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, удостоверение личности, которой предоставлена ​​временная защита, справка об обращении за защитой в Украине) одного из родителей ребенка или законных представителей;
  • справка о регистрации места проживания ребенка или одного из его родителей или законных представителей; справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
  • документ, удостоверяющий право собственности на соответствующее жилье (свидетельство о праве собственности, выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, договор купли-продажи жилья и т.п.);
  • решение суда, вступившее в законную силу, о предоставлении лицу права на вселение в жилое помещение, признание за лицом права пользования жилым помещением или право собственности на него, права на регистрацию места проживания; документ, удостоверяющий право пользования жильем (договор найма/поднайма/аренды и т.п.), заключенный между физическими лицами или между юридическим и физическим лицами, в том числе по использованию комнатой в общежитии;
  • справка о прохождении службы в воинской части; акт обследования условий проживания; другой официальный документ, содержащий информацию о месте проживания ребенка и/или одного из его родителей или законных представителей.

Все эти документы должны отвечать определенным формам, с которыми можно ознакомиться по ссылке.

Омбудсмен подчеркнул, что каждый ребенок имеет право учиться в учебном заведении, который является ближайшим к его месту жительства, что определено статьей 13 Закона Украины «Об образовании». «Подчеркиваю, что это – право, а не обязанность. Родители имеют полное право выбрать для ребенка любое другое учебное заведение - и если там есть свободные места, ребенок может учиться в другом учебном заведении, не обязательно – ближайшем», - пояснил Горбачев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги